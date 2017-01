Universitarios de Angola piden agilizar trámites en Migraciones

La asesora explicó además que la modalidad de ingreso era por un convenio de Migraciones con las distintas universidades a cambio de becas, y luego pusieron como un paso siguiente que deben gestionar la residencia temporaria.

“El primer grupo empezó a tramitar su residencia en julio del 2014, pero nunca salió porque para cada semestre salía un requisito nuevo, completaban todo y en el próximo periodo pedían otro requisito más y tenían que ir nuevamente hasta Angola para traer los documentos traducidos o cambiar algún sello”, manifestó.

Afirmó que las pocas residencias que se lograron obtener fueron tras arduas insistencias de los beneficiados, pero para el resto no hay novedad, por lo que varios decidieron no continuar con sus estudios, mientras que los que ya culminaron el curso y la tesis no pueden tener título.

Rosner lamentó asimismo que están disminuyendo los extranjeros de dicho país por la mala experiencia que llevan sus compatriotas en cuanto a trámites para documentaciones.

Requisitos. Entre los principales requisitos para radicación temporaria, según Migraciones, se encuentran: documento de identidad del país de origen, visa consular o en arribo, certificado de nacimiento, antecedentes policiales o penales, constancia de estado civil, certificado de vida y residencia, certificado sanitario, demostración de solvencia económica.

El director de Admisión de Extranjeros y Radicados, René González, señaló a Última Hora que algunas residencias se encuentran en proceso, pero “si no sale es por falta de algún requisito como la solvencia o entrada al país”.