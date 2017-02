UNA: Recorte de presupuesto aplaza inversión en carreras

“No solo que no se aceptó lo que la UNA envió al Congreso (un aumento de G. 650.000 millones) sino que lo recortado por el Poder Legislativo (3%) no prosperó. Ese Presupuesto 2016 no entró enterito, si no que un 94,5% entra en vigencia, eso representa una 5,4% de disminución”, indicó.

Dijo que harán un nuevo cabildeo, durante el reinicio del receso parlamentario, en cuanto al pedido de ampliación presupuestaria.

Solo 45% del monto total de lo que llega de Fuente 10, es destinado a la Facultad de Ciencias Médicas y al Hospital de Clínicas. El presupuesto vigente de la UNA es de G. 1.000.032.000 millones (unos USD 182,2 millones). El Ministerio de Hacienda le asignó para este año un total de G. 969.730 millones (alrededor de USD 176,3 millones).

“La UNA recibe del Estado unos 175 millones de dólares; 75 millones se destina a Clínicas; el resto hay que distribuir entre las 11 facultades, con sus filiales, tres institutos superiores y dos colegios”, enumeró.

Prioridad. Bernal indicó que insistirán en tratar de “ampliar razonablemente” los rubros prioritarios como el crecimiento vegetativo de las unidades académicas y la necesidad de mejora en infraestructura. “Hay nuevas carreras que se encuentran en proceso de reforma por sugerencia de los pares evaluadores para la acreditación. Eso significa que hay que introducir nuevas materias, etc.”, refirió al resaltar que “hace 3 años no estamos consiguiendo nuevos rubros”.

Algunas facultades necesitan urgente financiación porque se están sosteniendo con recursos genuinos –de fuente 30– contratando profesores que están fuera del Presupuesto General de la Nación.

“Esos son los rubros prioritarios que vamos a solicitar en la ampliación del Presupuesto 2017”, precisó.

“En este momento la Universidad Nacional de Asunción necesitaría un G. 1.500 millones para desenvolverse con cierta soltura”, aseguró.