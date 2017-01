Una ONG demanda al presidente

Tres días después de llegar a la Casa Blanca, Donald Trump se enfrenta a una primera demanda presentada ayer en Nueva York, que lo acusa de violar la Constitución por los ingresos que reciben sus negocios de parte de gobiernos extranjeros.

De acuerdo con los demandantes, una organización civil con sede en Washington, un presidente de EEUU no puede recibir ningún emolumento de gobiernos extranjeros porque pondría en riesgo la independencia del país.

El planteamiento legal es un nuevo giro en la larga polémica que enfrenta a Trump con políticos demócratas y organizaciones civiles por el temor de que su imperio inmobiliario dentro y fuera del país choque con los intereses de Estados Unidos.

“Nunca antes el pueblo de EEUU ha elegido a un presidente con unos intereses empresariales tan vastos, complicados y secretos como los de Trump”, dice el primer párrafo de la demanda presentada por el grupo Ciudadanos en favor de la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por su sigla en inglés).

DECLARACIÓN DE RENTA. Esta organización ha reunido una lista de las propiedades vinculadas a la Organización Trump y los pagos de gobiernos extranjeros que cree se hacen a ese conglomerado, aunque sostiene que todavía falta por conocer mucha información. “El presidente Trump es el primero en décadas que no ha dado a conocer sus declaraciones de renta”, afirma el presidente del consejo de CREW, Norman Eisene, en una nota que informa de la presentación de la demanda. Durante la campaña electoral, Trump dijo que solo haría públicas sus declaraciones de renta cuando se terminaran las auditorías, y después de llegar a la Casa Blanca sus portavoces ya comienzan a decir que no las dará a conocer. El grupo demandante sostiene que Trump está violando una cláusula de la Constitución que impide a cualquier persona con funciones públicas aceptar emolumentos de parte de reyes, príncipes o estado extranjero, a no ser que lo autorice el Congreso. De acuerdo con el texto de la demanda, los negocios inmobiliarios que tiene Trump crearon incontables conflictos de intereses y una influencia sin precedentes de parte de gobiernos extranjeros, lo que representa una grave amenaza a EEUU. Entre las remuneraciones especiales que, según los demandantes, se verían amparadas en el litigio se encuentran los ingresos por el alquiler de espacios en la Torre Trump a un banco oficial de China y a la oficina de turismo de Abu Dhabi.