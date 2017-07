Una indigente requiere asistencia especializada

La paciente, que tenía heridas en la zona del muslo y el pie, fue atendida por el personal de guardia y confirmaron que era una miasis (enfermedad parasitaria ocasionada por larvas de moscas).

Amado Meza, director médico del centro asistencial, dijo que la mujer recibió atención en el área de urgencias, donde primeramente le hicieron la limpieza profunda de la herida y luego se percataron que tenía un tumor en la ingle.

“Quedó internada en el hospital por su herida. Para el tumor le conseguimos un lugar en el Hospital de Areguá, especializado para ese tratamiento”, explicó el Dr. Meza.

RECLAMO. La hermana de la paciente dijo que esta fue abandonada por su pareja y que estaba en la casa de dos personas que consumían bebidas alcohólicas todos los días. Alegó no tener condiciones económicas para atenderla y tampoco para costear su traslado al hospital especializado.

La mujer reclamó que, en principio, solo revisaron la herida de su pie y no la de su pierna, pero luego de pedir al médico tratante, fue reprendida por permitir que el caso llegara a este extremo.

“Mi disponibilidad económica no me permite costear los gastos que demandará su tratamiento por el tumor que tiene”, señaló. Las personas que deseen ayudar a Arzamendia en su tratamiento, pueden contactar con Gabriela Cabrera al (0994) 993-081. Lo más urgente es su traslado hasta el centro asistencial especializado de Central (N.D.)