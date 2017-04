sería del Shopping del Sol se llevó a cabo el evento Have Dinner With Us de la mano de NGO. Se trata de una cena interactiva, en la que se destacaron las marcas KitchenAid y Whirlpool. En la oportunidad hubo demostración de cocina en vivo, con exclusivas recetas elaboradas con la KitchenAid. Asistieron al evento clientes del local y de la marca, referentes del mundo de la gastronomía e invitados especiales.