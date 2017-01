Un tiempo muy significativo

Crisis del sistema que la tienen contraída todas las naciones del mundo, en diferentes estados y síntomas aunque algunas quieran disimularla.

Crisis, por supuesto, en los EEUU, que su nuevo presidente (por sus condiciones sicosomáticas), la ha expresado ante todos no importándole la posición amenazante del Pentágono, CIA, CNN, petroleros etc. etc.

Para Trump los EEUU está en crisis y su principal objetivo es que internamente se recupere de ella. Las fábricas norteamericanas tienen que volver a su nación, corta todos los tratados con algunos países y ha cesado a todos sus embajadores en todas las naciones.

Todo comienza a complicarse sobre cómo será la política de EEUU con las grandes potencias.

Kissinger aconseja unirse a Rusia y distanciarse de China en una guerra comercial. Berniezf preferiría un poder trilateral mundial donde estuvieran EEUU, Rusia y China. Según el modo de ser de Trump es casi imprevisible lo que decida.

La gran derrotada es la Unión Europea. Queda sola en su desunión. El Reino Unido la abandonó y la antigua metrópolis sigue fiel a la que fue su colonia.

La vencedora ha sido Venezuela a la que no pudo doblegar Obama y cuya oposición interna queda sola.

Sintetizo un poco de lo mucho que nos habló el Dr. Hugo Ruiz Díaz en el programa de radio del jueves en Fe y Alegría 1300 AM. El jueves 26 de enero nos volveremos a ver.