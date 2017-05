El ministro de Hacienda se tomó cinco días de permiso sin goce de sueldo para realizar un recorrido por Alto Paraná para convencer al electorado colorado de sus propuestas políticas. El permiso se extiende hasta el viernes 12 de mayo. Irá acompañado del gobernador de Itapúa, Luis Gneiting.





"Me siento honrado de que alguien de mi generación tenga esta oportunidad. El presidente de la República me dijo que mi nombre es uno de los que se baraja, que él conoce muy bien mi trabajo y que lo reconoce. Me lo dijo personalmente en una reunión en el Mburuvicha Róga. La idea es tener una opción más. Ya sabemos lo que hay, puedo ser una opción diferente", contó Peña.





Añadió que, aunque Cartes le dio a conocer sobre el apoyo a su persona, es la dirigencia del Partido Colorado el que decidirá quién será el candidato por el Honor Colorado, según sus palabras.





Peña reconoció que no planeó afiliarse al coloradismo durante la convención de la ANR, sino que le surgió la oportunidad luego de estar seguro y orgulloso de querer hacerlo. "Hoy tenemos el resultado de eso, para mí fue muy importante", dijo refiriéndose al apoyo del mandatario de turno.





SEGURO DE PODER SER PRESIDENTE





"No estoy subestimando el cargo a la presidencia, pero cuando la convicción es grande no hay desafíos grandes. Nunca subestimé un cargo, ni en el Banco Central del Paraguay (BCP) y del Ministerio de Hacienda", añadió.





Se alagó al recordar que tiene casi 20 años de experiencia en la función pública y sostuvo que "nadie" tiene todos sus años de experiencia técnica en los lugares que él ya recorrió trabajando.





"Tengo la convicción y me siento capaz, cada uno se siente el mejor. Estoy dispuesto a dar ese paso y trabajar desde un lugar diferente. Mi fortaleza es que soy lo que se ve, pero la dirigencia es la que va a decidir", se defendió.





Sostuvo que la idea de recorrer los departamentos del país, es "darse la oportunidad de conocer gente que antes no conocía, y para que lo conozcan".





Con respecto a su perfil técnico y no político, dijo que su estrategia para llegar a los políticos será la de aplicar la honestidad. "Voy a decirles qué se puede hacer y qué no. No tenemos que mentir para ganar adeptos", agregó.





"Si tengo el privilegio de ser el candidato, vamos a ofrecer campañas de propuestas e ideas nuevas. La atención es que se apruebe mi candidatura, pero ahora no estoy en campaña y no soy candidato del Honor Colorado", terminó diciendo.