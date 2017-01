Según las imágenes captadas por los testigos, los cimientos de la construcción cedieron ante el incremento del cauce del río, tras una intensa lluvia de más de cuatro horas en la zona.



Después de que se confirmara que el accidente no causó daños personales, el alcalde provincial de Angaraes, Balvino Zevallos, declaró al Canal N de televisión que su despacho no autorizó esa edificación.



"Nosotros, por lo menos en esta gestión, a nadie le hemos dado ningún permiso ni autorización para que pueda construir (en la zona", dijo antes de responsabilizar a la gestión municipal anterior de haber permitido la edificación del hotel y viviendas junto al río.



Zevallos pidió el apoyo del Gobierno central para la construcción de una defensa ribereña en el Lircay y aseguró que el año pasado presentó este proyecto al Ministerio de Agricultura, pero que aún no recibe una respuesta.



El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó hoy que un balance preliminar de daños indica que las lluvias intensas que se presentan en el centro y sur del país han dejado, hasta el momento, 1.248 personas damnificadas y 28.245 personas afectadas.



El reporte, a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), también señaló que 103 viviendas se destruyeron, 192 quedaron inhabitables y 7.124 fueron afectadas por inundaciones y deslizamientos generados por las lluvias intensas.



El Indeci aseguró que sus oficinas en las distintas regiones del país han movilizado equipos de especialistas para dar asistencia técnica a las autoridades regionales y locales de las zonas afectadas.



Señaló que, además, cuenta con almacenes nacionales abastecidos con bienes de ayuda humanitaria para atender los requerimientos de las autoridades regionales para la atención de los damnificados.



Los medios locales indicaron que un alud caído en las últimas horas en el distrito de Chaclacayo, en la sierra de Lima, llenó de lodo y piedras la zona y bloqueó la Carretera Central, que une a Lima con el centro del país, donde cientos de camiones y otros vehículos permanecen a la espera de que la vía sea reabierta.