Un genial Carlos Franco entró en la Leyenda del PGA

El equipo de Carlos Franco y Vijay Singh se impuso en el torneo de los Campeones de de la PGA Tour Leyendas de golf en Big Cedar Lodge, Missuri, Estados Unidos. Franco y Vijay fueron imparables en la segunda ronda y el paraguayo culminó el último hoyo con birdie, haciendo un bailecito y recibió el saludo de su compañero de equipo, el fidjiano Vijay Sing, que hicieron 93 (-15) para festejar esta conquista.

La victoria es la primera en los campeones de PGA TOUR para Singh, y es la segunda para Carlos Franco. “Me encanta jugar con Carlos”, dijo Singh. “Lo conozco desde hace mucho tiempo, y si no fuera por él, no estaría aquí, así que me gustaría darle las gracias a Carlos”.