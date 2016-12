Un corazón valiente, gran ejemplo

A la corta edad de 6 años, Tatiana Benítez Insaurralde fue sometida a un trasplante de corazón y desde entonces se prometió a sí misma demostrar lo que podía lograr con esa nueva oportunidad de vida.

Ahora, con 16 años de edad, trajo al Paraguay la medalla de oro en golf, tras participar en la Competencia Deportiva Latinoamericana de Trasplantados, desarrollada en la ciudad de Mendoza, Argentina.

Tati fue también la primera paraguaya en participar del certamen deportivo orientado a personas trasplantadas.

"Quiero demostrar que el deporte es salud y que nos ayuda a tener mejor vida. Quiero animar a que la gente haga deporte, cuide su salud y además sea donadora de órganos, porque ayuda a salvar vidas", destaca Tati.

REGALO. En setiembre de 2007, Tatiana, quien sufría de insuficiencia cardiaca, recibió el regalo que le cambió la vida.

En Ciudad del Este, Alto Paraná, una niña de 8 años tuvo una muerte cerebral y su madre junto a sus familiares decidieron donar el corazón para Tatiana.

Un equipo médico del Hospital Bautista de Asunción, junto al cardiólogo infantil Jorge Jarolín, se hizo cargo de la delicada intervención que resultó altamente favorable para Tati.

Desde entonces, con un riguroso cuidado médico y de su familia, Tatiana empezó a practicar deportes. Fue el gran golfista Carlos Franco quien la ayudó a apasionarse por el golf, permitiéndole convertirse en una verdadera campeona en esta disciplina.

"Soy muy consciente de todo lo que me ha ocurrido y valoro mucho esta gran oportunidad que me ha dado la vida. Le estoy muy agradecida a mi ángel donante, que me permitió tener un nuevo corazón. Por eso le digo a la gente que no tema en donar sus órganos, porque es una manera de regalar vida a los demás", dice Tati, quien se ha vuelto una gran activista a favor de la causa de la donación de órganos.

La gran fortaleza y voluntad demostrada por Tatiana, al igual que sus reconocidos méritos deportivos en el campo del golf, han llamado la atención de los periodistas de ÚH, que la han incluido entre los Protagonistas Destacados del 2016.