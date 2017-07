Un arbolito de cada cuatro

Si se cumple en mi caso el promedio de vida de los paraguayos, cuando yo me vaya estaré dejando a mis descendientes un arbolito de los cuatro que estaban cuando nací. ¿Es malo eso? Gran parte del esfuerzo cotidiano es la búsqueda del equilibrio. La vegetación tiene muchísimos beneficios, pero el que debe plantar o trabajar la tierra, a veces, no tiene otra alternativa que derribar lo que encuentra. No siempre es posible recuperar lo que se ha extraído. Muchísimo de lo que hoy enorgullece al país en su producción y exportación agropecuaria se hace donde antes había bosques.









