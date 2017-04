Uma Thurman presidirá el jurado de la sección Una Cierta Mirada de Cannes

Thurman, que se ha puesto en manos de directores como Woody Allen ("Sweet and Lowdown"), Andrew Nicol ("Gattaca") o Terry Gilliam ("The Adventures of Baron Munchausen") cuenta con una filmografía heterogénea, compuesta por filmes de acción, dramas intimistas o comedias ligeras.

"Esta variedad es reflejo de su espíritu libre e independiente, alimentado por su infancia en una familia hippy", señaló el certamen, que destacó que la actriz ha entrado en el panteón del séptimo arte, ofreciéndole algunas de sus escenas de culto.

Thurman ya formó parte del jurado de Cannes en 2011, cuando este estuvo presidido por el también estadounidense Robert de Niro, y ahora continúa su experiencia al otro lado de la cámara al ponerse a los mandos de una sección que busca acercar al público directores menos conocidos que los que aspiran a la Palma de Oro.

Entre las películas que estarán en sus manos están "Las hijas de abril", protagonizada por la española Emma Suárez y dirigida por el mexicano Michel Franco, y "La novia del desierto", una especie de "road movie" de las argentinas Cecila Atan y Valeria Pivato.