TSJE se atribuyó funciones de la Corte, afirma senadora

“El TSJE se atribuyó ya con su primera resolución competencias de la Corte Suprema de Justicia que no le corresponde, como es la interpretación de la Constitución Nacional. No debió resolver que Lugo está inhabilitado a ser candidato para presidente de la República. No logró siquiera demostrar la supuesta propaganda engañosa, pues en ningún momento la hicimos”, sostuvo. Afirmó que todas aquellas interpretaciones que hacen los juristas y “opinólogos” respecto a si Lugo está o no habilitado, lo van a saber mediante la Corte.

Aseguró que no están apurados en este tema, pero ya que fueron “los colorados los que precipitaron el asunto con la demanda, esto irremediablemente se adelanta”.