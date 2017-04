TSJE podría manchar su confianza, dice Ferreiro

El senador por Avanza País Adolfo Ferreiro dio detalles a la Monumental 1080 AM sobre lo conversado en la mesa de diálogo, de donde los partidos antienmienda decidieron salir, lo cual podría dar pie a que siga adelante el plan pro enmienda en Diputados. Ferreiro dijo que, de darse esto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tendrá en sus manos aceptar o no, y de aceptar estaría manchando su rol y confiabilidad.

“Como todo esto es un proceso de irregularidad, cada paso obliga a hacer otro siguiente paso irregular. Cuando llegue al TSJE y deba decidir sobre la legitimidad del pedido, porque hay que atender una cosa, el referéndum no hace otra cosa que aprobar o no lo que se decidió en el proceso legislativo, por eso es falsa esa tontería de que la gente va a decidir, decide sobre lo que se decidió en el proceso legislativo. Entonces, qué va a hacer el TSJE, va cumplir lo que razonablemente se espera que haga, que es no admitir una convocatoria que viene viciada o se va someter a la presión enmendista, lo cual va producir un deterioro en el buen papel que vino cumpliendo en los últimos años”, dijo.