proceso. Mauro dijo que este proceso terminaría entre el martes y el miércoles de la semana próxima, dependiendo del formato en que se presenten las planillas, ya que el formato digital agilizará el trabajo, pero si solo es en papel, demoraría unos diez días, así como si las letras no son legibles.

Adelantó que las planillas de firmas son recibidas por el TSJE al solo efecto de que sean analizadas para cotejar que las rúbricas provienen de electores, como dispone la Constitución para este procedimiento; o sea, se verificará si figuran en el Registro Cívico Permanente (RCP).

“Lo único que hacemos es una cuestión meramente administrativa: ver si el nombre está habilitado en el RCP, y si no, les informamos a los apoderados que esa firma no corresponde y debe ser rechazada, así como si no tienen la edad de 18 años o que no corresponda el número de cédula, pero nosotros no emitimos opinión jurídica”, dijo.

Por último, explicó que serán los colorados quienes presenten al Congreso el pedido de enmienda, una vez controladas las planillas, y que si alguien ve que se utilizó su nombre sin consentimiento, puede demandar a la ANR.

