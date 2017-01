Trump rechaza la acusación por pagos a sus empresas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó ayer acusaciones de una nueva demanda de abogados expertos en asuntos constitucionales, que lo acusaron de violar la carta fundamental estadounidense al permitir que sus hoteles y otros negocios acepten pagos de gobiernos extranjeros.

Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que la demanda presentada en la corte federal de Manhattan por el grupo Citizens for Responsibility and Ethics (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética) no tiene méritos.