Trump niega tensión con agencias de inteligencia en visita a la CIA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendió ayer un puente de reconciliación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), al realizar una visita a su sede en la que aseguró a sus empleados que estaba de su lado.

“Estoy con ustedes 1.000%”, les dijo Trump. “Los amo y los respeto”, insistió el nuevo presidente estadounidense, de pie delante de la famosa pared de la CIA en la que están grabadas estrellas que representan agentes caídos en sus funciones.

En su primer acto oficial como presidente, el republicano aseguró que “no hay nadie que tenga sentimientos más fuertes sobre la comunidad de inteligencia y la CIA que Donald Trump. No lo hay”. Como ya hizo durante su campaña electoral, Trump volvió a atacar a los medios de comunicación y afirmó que los periodistas que escriben sobre él “son algunas de las personas más deshonestas que existen en la tierra”. De acuerdo con el nuevo mandatario, la prensa “hizo parecer que yo tengo un problema con la comunidad de inteligencia. Y solo quiero que sepan que ustedes son la primera visita que hago, es exactamente lo opuesto” de la versión sobre las tensiones. Durante su discurso, Trump dijo que estaba en medio de una guerra con la prensa. Ante una sala repleta de empleados de la CIA, Trump no se guardó elogios al legislador Mike Pompeo, a quien nominó para ser director de la agencia de espionaje. “Cuando me entrevisté con él, le dije a mi equipo cancelen todas las otras entrevistas”, narró Trump. De acuerdo con el presidente a todo el mundo le gusta el legislador Pompeo, pero mucho más importante es que todo el mundo lo respeta.

LA PRENSA MIENTE. Trump acusó a los medios de mentir sobre las cifras de asistencia a su investidura y no aludió a las marchas multitudinarias en su contra que recorren este sábado varias ciudades del país, la más masiva en Washington. El presidente se declaró en guerra con los periodistas, de quienes dijo que están “entre los seres humanos más deshonestos de la tierra”, y explicó que la multitud asistente a los actos de su investidura el viernes parecía englobar a entre un millón y 1,5 millones de personas. “Amo la honestidad, me gusta la cobertura (de prensa) honesta”, declaró Trump. A falta de datos oficiales, las fotografías aéreas dejan claro que las cifras de asistencia a la investidura de Trump han quedado lejos de los históricos 1,8 millones que asistieron a la primera toma de posesión del ya ex presidente Barack Obama en 2009. Las autoridades de Washington habían estimado en los días previos que unas 800.000 personas asistirían a la toma de posesión de Trump, tanto para celebrar su llegada a la Casa Blanca como para manifestarse en su contra.