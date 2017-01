Trump mantuvo conversación “amistosa” con su par mexicano

El Gobierno mexicano sostuvo que los líderes conversaron por cerca de una hora y acordaron no hablar públicamente del controversial tema del pago del muro fronterizo y describió el intercambio como “constructivo y productivo”.

La Casa Blanca dijo que los mandatarios reconocieron sus diferencias sobre el muro, pero acordaron trabajar para solucionarlas. No aclaró inmediatamente si Trump estaba de acuerdo en no discutir públicamente el tema.

En una rueda conjunta en la Casa Blanca con la primera ministra británica Theresa May, Trump describió su conversación con Peña como “muy, muy amigable”. Pero no dio señales de dar marcha atrás en sus amenazas de que el país abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que lo une con México y Canadá.

“Vamos a trabajar en una relación justa y nueva con México”, sostuvo Trump. “Pero EEUU no puede seguir perdiendo una gran cantidad de negocios, empresas y que millones y millones de personas se queden sin trabajo. Eso no va a pasar conmigo”, agregó. No mencionó el muro en su aparición ante la prensa.

“He tenido una posición muy fuerte con México. Tengo un gran respeto por México pero, como ustedes saben, con nuestros últimos líderes, México nos aplastó. Nos hicieron ver como unos tontos”, dijo Trump. “Tenemos un déficit comercial de 60.000 millones de dólares con México. Y además de eso, la frontera es débil, las drogas están entrando al país”, sostuvo. REUTERS