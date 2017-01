Trump levantaría las sanciones a Rusia si hay colaboración de Moscú

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, dijo en una entrevista con el Wall Street Journal que mantendrá intactas las sanciones contra Rusia, “al menos por un tiempo”, y agregó que no se comprometerá con la política de “una sola China” hasta que vea avances en prácticas de comercio y cambiarias de Pekín.

En la entrevista, Trump manifestó: “Si nos llevamos bien y Rusia realmente nos ayuda, ¿por qué se sancionaría a alguien si está haciendo cosas realmente buenas?”. Trump sugirió que podría levantar sanciones, que impuso el gobierno de Obama a fines de diciembre por supuestos ataques informáticos de Moscú, si es que Rusia colabora en combatir el terrorismo y otras metas importantes para Washington, según la entrevista.

El magnate inmobiliario y ex estrella de televisión, que asumirá la presidencia el 20 de enero, dijo que está preparado para reunirse con el presidente Vladimir Putin después de que jure el cargo. “Entiendo que les gustaría reunirse conmigo y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso”, expresó.

CAUTELA RUSA. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Ryabkov, se rehusó ayer a comentar las informaciones de prensa sobre eventuales contactos entre el designado consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, Michael Flynn, y el embajador de Rusia en Washington. Interrogado sobre el tema, Sergei Ryabkov manifestó a la agencia Ria Novosti que no comentaría “sobre los contactos diarios de su embajada o de representantes del Ministerio con colegas de otros países, incluido EEUU”. Sean Spicer, designado por Trump como secretario de Prensa de la Casa Blanca, confirmó a la prensa la conversación entre Kislyak y Flynn, pero dijo que “giró en torno a la logística para facilitar una llamada telefónica entre el presidente ruso (Vladimir Putin), y el presidente electo tras su investidura”.

Tema Taiwán. En cuanto a la práctica estadounidense de no reconocer diplomáticamente a Taiwán, Trump aseguró: “Todo es negociable, incluida la política de una China”. El presidente electo ya disgustó a Pekín, aceptando una llamada de felicitación del presidente de Taiwán Tsai Ing-Wen tras ganar la elección. Una decisión que defendió en la entrevista al WSJ: “El año pasado les vendimos material militar por valor de USD 2.000 millones. Podemos venderles USD 2.000 millones del material militar más sofisticado, pero no se nos permite aceptar una llamada. Antes que nada, habría sido muy grosero no aceptar esa llamada”.