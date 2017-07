Trump: Es hora de trabajar constructivamente con Rusia

El presidente Donald Trump dijo ayer que es hora de trabajar constructivamente con Rusia, y afirmó que su homólogo ruso Vladimir Putin negó vehementemente haber interferido en las elecciones de Estados Unidos de 2016.

“Ahora es el momento de movernos para avanzar trabajando constructivamente con Rusia”, expresó Trump en un tuit a su retorno de un viaje de cuatro días por Europa.

También dijo que había confrontado a Putin ante las evidencias presentadas por las agencias estadounidenses de inteligencia de que Moscú interfirió en las elecciones de 2016 con hackeos informáticos, cuando ambos líderes se reunieron por primera vez el viernes en Alemania.

“Yo insistí enérgicamente dos veces al presidente Putin sobre una interferencia rusa en nuestra elección”, tuiteó Trump. “Él lo negó vehementemente. Ya di mi opinión”.

Las autoridades estadounidenses y rusas han divulgado reseñas contradictorias de la reunión: Putin dijo que Trump había quedado satisfecho con su respuesta de que Rusia no interfirió en las elecciones.

En cambio, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo que la negativa rusa era esperada y no había roto el hielo. “Rusia está intentando lavar su cara”, declaró Haley a la cadena CNN el sábado. “Y no pueden. Ellos no pueden. Todo el mundo sabe que Rusia interfirió en nuestras elecciones”, agregó.

“Idea tonta”. Trump informó que con Putin conversaron sobre la idea de crear lo que llamó “una unidad de ciberseguridad impenetrable” para impedir el pirateo informático en futuras elecciones, lo que provocó críticas y burlas de influyentes senadores republicanos como Marco Rubio, John McCain y Lindsey Graham.

“Asociarse con Putin en una ‘unidad de ciberseguridad’ es como aliarse con Asad en una unidad de armas químicas”, dijo el senador Marco Rubio en un tuit en referencia al presidente sirio Bashar al Asad.

John McCain, que integra el Comité de las Fuerzas Armadas, también reaccionó con sarcasmo: “Estoy seguro de que Putin puede ser de gran ayuda, considerando que es él quien hace el pirateo informático”, dijo a CBS.

Y Lindsey Graham fue todavía más tajante: “No es la idea más tonta que he escuchado, pero está cerca”.

Graham agregó que cree que Trump está haciendo un buen trabajo en Afganistán y Corea del Norte, pero cuando se trata de Rusia el presidente tiene una especie de “punto ciego”.