Trump destaca llamada telefónica con Peña Nieto

Durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra británica, Theresa May, el presidente confirmó que la conversación con Peña Nieto duró alrededor de una hora.



"Tuvimos una llamada muy, muy buena. Vamos a trabajar en una relación justa", explicó el presidente al ser preguntado por los periodistas.



El mandatario estadounidense dijo que "México ha hecho polvo" a Estados Unidos en materia comercial por culpa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y reiteró que renegociará su contenido.



Trump subrayó que, por culpa de los gobiernos anteriores en Washington, el déficit comercial de Estados Unidos con México es de 60.000 millones de dólares, algo que quiere solucionar de inmediato.



"México con Estados Unidos ha negociado y nos ha hecho polvo con nuestros últimos líderes. Nos han hecho parecer estúpidos", reiteró Trump sobre las relaciones de intercambio comercial entre los dos países.



Sin embargo, el presidente no aludió al objeto de la disputa abierta entre ambas naciones, la "construcción inmediata" de un muro en la frontera sur de Estados Unidos; que ordenó el magnate este miércoles y que, según asegura, van pagar los mexicanos "al 100 %".



De los pocos detalles que se conocen de la llamada entre los dos líderes, facilitados por el Gobierno mexicano, destaca que los presidentes acordaron no hacer declaraciones públicas sobre el muro mientras sus equipos continúan el diálogo para abordar las inquietudes de ambos.



El presidente mexicano canceló su viaje a la capital estadounidense este jueves, tras la firma de Trump de una orden ejecutiva para construir "de forma inmediata" un muro en la frontera mexicana y después de que este asegurase que su coste será "reembolsado al 100%" por México.



"Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)", señaló Trump en su cuenta personal de Twitter, que sigue usando pese a que tiene, además, la oficial asignada al presidente de EEUU (@POTUS).



La respuesta de Peña Nieto no se hizo esperar y también llegó a través de Twitter. "Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS", afirmó el mandatario mexicano.