Trump completa su gabinete con un exgobernador para Agricultura, según medios

Medios como CNN, The New York Times o The Washington Post dieron por hecho que Perdue será el próximo secretario de Agricultura y que el equipo de transición lo anunciará probablemente este jueves.

El senador David Perdue, un familiar de Perdue, ya lo felicitó a través de las redes sociales: "No puedo estar más orgulloso de mi primo. Su experiencia ejecutiva y su pasado como empresario del campo y veterinario lo convierten en el indicado para este trabajo".

Perdue hizo historia al convertirse en 2003 en el primer gobernador republicano de Georgia tras 135 años de hegemonía demócrata, y en 2007 se dio a conocer por convocar una plegaria para que lloviese durante un periodo de severa sequía.

Con la elección de Perdue, terminan las especulaciones sobre la posibilidad de que Trump incorporase un latino a su gabinete como secretario de Agricultura, ya que también había valorado al empresario y exvicegobernador de California, Abel Maldonado, para esta posición.

La Administración Trump será de este modo la primera sin un hispano desde 1988, cuando el entonces presidente, Ronald Reagan, nombró a Lauro Cavazos como su secretario de Educación. Cavazos también fue el primer hispano en formar parte de un gabinete en Estados Unidos.

El gabinete de 16 personas de Trump queda con 14 hombres (13 blancos y uno afroamericano) y dos mujeres, una de ellas de origen asiático.