Trump anuncia que construirá el muro con México ni bien asuma

Donald Trump dijo que enseguida que asuma la presidencia comenzará a construir un muro con México para frenar la inmigración ilegal y anunció que el país vecino pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente a través de impuestos.

“No es una cerca. Es un muro”, precisó Trump en su primera conferencia de prensa en 167 días. “No quiero esperar un año o un año y medio a que finalicen mis negociaciones con México para empezarlo”, añadió. “México pagará por él, sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago”, indicó.

“Respeto al Gobierno de México. Respeto al pueblo de México. Los amo. Mucha gente de México trabaja para mí. Son fenomenales. El Gobierno es genial. No los culpo por lo que ha sucedido. No los culpo por tratar de sacar ventaja de Estados Unidos. Me gustaría que nuestros políticos fuesen tan astutos”, sostuvo Trump.

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto recibió a Trump en una polémica visita cuando este aún era candidato a la Casa Blanca.

Trump lanzó la polémica idea del muro a inicios de su campaña, asegurando que su construcción costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares, que serían reembolsados por el Estado mexicano. El presidente electo ha acusado a los mexicanos de ser “violadores” y “narcotraficantes” y dijo que deportará a millones de inmigrantes indocumentados en EEUU, muchos de ellos mexicanos.

contra farmacéuticas. Trump arremetió contra la industria farmacéutica estadounidense, acusándola de ser un “desastre” por vender en EEUU medicamentos fabricados en el extranjero y salir indemne pese a ello. “Nuestra industria farmacéutica fue un desastre. Va de un lado a otro. Tenemos que hacer volver a nuestra industria farmacéutica”, dijo. “Nos proporciona medicamentos, pero no se producen aquí, en una buena medida”, agregó, y dijo que este sector tenía una gran cantidad de grupos de presión y de poder. Trump aseguró que impondría nuevas condiciones de procedimientos de licitación para la industria farmacéutica con el fin de poner fin a esta situación. “Somos los mayores compradores de medicamentos del mundo y no tenemos buenos procedimientos de licitación”, aseguró, agregando que esta estrategia permitirá ahorrar miles de millones de dólares.