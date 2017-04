TriStar cuenta con Fede Álvarez para retomar el universo de "Labyrinth"

Se espera que Álvarez y Basu se pongan manos a la obra con el proyecto una vez concluyan el rodaje de "The Girl In The Spider's Web", nueva entrega de la saga cinematográfica protagonizada por el personaje de Lisbeth Salander y que el estudio Sony emprendió en 2011 con "The Girl with the Dragon Tattoo".

Según indica la publicación, el estudio quiere que la pareja artística cree una nueva historia relacionada con el universo creado en la película original de Henson, que fue la última obra que dirigió el creador de "The Muppets" antes de fallecer en 1990.

En aquella cinta, Sarah (Jennifer Connelly) debía recorrer un laberinto para rescatar a su hermano pequeño, quien ha sido secuestrado por unos duendes y está en manos del poderoso rey Jareth (Bowie).

La nueva entrega será una coproducción entre TriStar Pictures y The Jim Henson Company.