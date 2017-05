Tributación recibirá apoyo de varios países para factura electrónica

“Estos países nos pueden ayudar y traspasar el know how (conocimiento), de manera que nosotros no empecemos a hacer experimentaciones, y podamos optimizar el tiempo de implementación”, expresó.

Como otro punto debatido, González señaló que conversaron sobre la atención a contribuyentes. En este caso citó que se buscará implementar el pago de impuestos a través del teléfono móvil; sin embargo, mencionó que todavía se precisa avanzar en infraestructura informática para llegar a concretar ese proyecto en conjunto con la factura electrónica.

Cabe recordar que el proyecto de la factura electrónica consta de tres fases que consisten en la definición del modelo, que se basa en la adopción de un modelo acorde con las necesidades del país; la fase de desarrollo, que abarca la parte normativa y tecnológica, y, por último, la fase de implementación que incluye un plan piloto.

Actualmente, la Administración se encuentra en la primera fase.

“Cuando se lleve a cabo esta herramienta, el salto cualitativo que la SET va a tener es extraordinario, vamos a tener información de la compra que haga cualquier contribuyente en el momento, y lo que tenemos claro es que no queremos ser receptores pasivos, sino receptores activos”, añadió.

OTROS PROYECTOS. Al ser consultada sobre otros proyectos que se llevarán a cabo luego de la experiencia del CIAT, resaltó que llegaron a un acuerdo con la Guardia de Finanza de Italia, que todavía se debe formalizar, para capacitar a los funcionarios en materia de auditoría fiscal; “ellos van a enviarnos instructores para trabajar y definir la malla curricular de acuerdo con nuestra legislación, para mejorar nuestros controles”, destacó.

Finalmente, González indicó que insistirán en el proyecto de ley de combate a la evasión y sanción a contribuyentes, que se encuentra parado desde hace más de un año en el Parlamento.

Este proyecto tiene como fin aumentar las sanciones en función a una escala de montos establecida por la Administración, a partir del volumen de negocio con el cuenta cada contribuyente.

Actualmente, la SET puede multar un monto máximo de G. 1.321.000, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 4954/16 del Ejecutivo.