Tribeca da el pistoletazo de salida con un documental sobre Clive Davis

Nueva York, 19 abr (EFE).- El Festival de Cine de Tribeca abrió hoy su 16 edición con el estreno de un documental sobre Clive Davis en una ceremonia a la que asistieron importantes personalidades del cine estadounidense, como Robert De Niro, y que contó con actuaciones de estrellas de la talla de Aretha Franklin.

La cinta "Clive Davis: The Soundtrack of Our Lives" (La banda sonora de nuestras vidas), que se proyectó durante el acto de apertura en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York, explora la historia personal del famoso productor musical y el impacto que tuvo en la música del país durante cuatro décadas, así como en grandes artistas.