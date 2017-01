Tres días de celebraciones por la investidura de Trump

La investidura de Donald Trump como presidente de EEUU, a la que se prevé que asistan mañana hasta 900.000 personas, estará marcada por tres días de celebraciones, incluido el clásico desfile desde el Capitolio a la Casa Blanca.

Trump y Mike Pence tomarán posesión como el cuadragésimo quinto presidente y el cuadragésimo octavo vicepresidente, respectivamente, el día 20 en un acto solemne en el Capitolio que acaparará la atención mundial. El Departamento de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de Washington estima que entre 800.000 y 900.000 personas abarrotarán el centro de la capital estadounidense para asistir a las celebraciones. “La gente va a venir en masa a Washington con cifras récord”, aseguró Trump en su cuenta de la red social Twitter, al agregar que “¡será un gran jueves, viernes y sábado”.

a partir de hoy. Los actos oficiales empezarán hoy, en la víspera de la toma de posesión, con una ceremonia en la que Trump y Pence depositarán una corona de flores en la tumba del soldado desconocido en el cementerio nacional de Arlington, a las afueras de Washington.

El cantante de música country Toby Keith, el actor Jon Voight y el grupo 3 Doors Down, entre otros, pondrán ritmo durante 2 horas a la investidura en el concierto de bienvenida Make America Great Again (Hacer a EEUU grande de nuevo), que alude al lema de campaña de Trump. El concierto, que tendrá lugar en la explanada ante el monumento a Abraham Lincoln de la capital estadounidense, contará con la presencia del magnate y conclui- rá con un castillo de fuegos artificiales. El magnate neoyorquino no consiguió que ningún cantante de renombre acepte participar en su toma de posesión, a la que rechazaron acudir artistas como Andrea Bocelli, Elton John y Céline Dion. El acto central será mañana, con la solemne ceremonia de jura del cargo del presidente y vicepresidente, que tendrá lugar en el ala oeste del Capitolio y la sede del Congreso de Estados.