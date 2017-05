Tras salida de Rolón, sube nueva directora en la Justicia Electoral

En respuesta, Rolón le dijo que ya como diputado colorado durante la época de Nicanor Duarte Frutos como presidente, así como también en la era de Fernando Lugo como mandatario, tuvo una postura contraria al uso de la enmienda constitucional como herramienta para modificar el artículo constitucional que determina la imposibilidad de la reelección presidencial, según expresó.

Finalmente, Rolón presentó su renuncia a pedido de Bestard, ya que el mismo le expresó que habían pedido su cabeza los partidos políticos pro enmienda, y lo acusó de hacer política.

El ex diputado colorado señaló que no milita en ningún movimiento interno de la ANR, y que por ahora tampoco lo hará hasta un tiempo prudente, y cuestionó la posición del TSJE que un aspecto respaldó a su directores cuestionados por los sectores antienmienda, y no así con él por su postura antienmienda.

Nueva. La nueva directora de Planificación Estratégica del TSJE, Cynthia Figueredo, señaló que definirán las líneas de trabajo con Bestard y la directora del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Lourdes González.

“El planeamiento a corto plazo abarca directamente la potenciación de los programas relevantes con los pueblos originarios, inclusión social, género y georeferenciación del padrón nacional de cara a las Elecciones Generales del 2018”, sostuvo.

También mencionó a programas como Voto Accesible y de la Unidad de Participación Política, en el área de Género.