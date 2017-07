Tras 12 años, Paraguay podrá ganar más por sus reservas

Sin embargo, manifestó que se debe mantener la prudencia, por lo que se solicitó ayuda al Grupo Banco Mundial para empezar a ejercitarse en las inversiones de los activos externos. Destacó que el organismo se decantó por suscribir el acuerdo primero con Paraguay, a pesar de que había otros países que hicieron el pedido con anterioridad.

DIVERSIFICACIÓN. Actualmente Paraguay cuenta con USD 8.000 millones en sus reservas internacionales, las cuales se encuentran depositadas en el Banco Internacional de Pagos de Suiza (BIS). La tasa que se abona es de apenas 0,8%, índice que será fácil de superar, remarcó Fernández Valdovinos. Las tasas que se podrán conseguir ahora superan 2%, considerando los rendimientos de los bonos de mediano y largo plazo del Tesoro de Estados Unidos con calificación AAA, destino al que se apunta para este primer movimiento de los activos. Posteriormente se harían movidas a otros países del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y serán solo parte de las reservas, acotó.

No obstante, el presidente del BCP aclaró que la rentabilidad no es la principal prioridad en el nuevo manejo de las reservas, sino que lo que se buscará es la seguridad y la liquidez. No se desea poner en riesgo los activos externos, por lo que solo en tercer lugar se va a perseguir la rentabilidad, argumentó.

DETALLES. El programa RAMP es ofrecido por el Tesoro del Banco Mundial y proporciona una asistencia técnica integral, no solamente en el manejo de las reservas, indicó Fernández Valdovinos. Añadió que el acuerdo proporciona asesoramiento en diferentes áreas, como tecnología, contabilidad, asesoría legal, riesgo operacional y auditoría interna.

El Banco Mundial tiene más de USD 150.000 millones en reservas, por lo que cuenta con la experiencia para hacer la asistencia, apuntó.