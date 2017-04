Tot, premio Nobel del Medioambiente: "La lucha más grande es por la Tierra"

Guatemala, 24 abr (EFE).- Rodrigo Tot nació en el centro de Guatemala con el boom minero de los años 60. Hoy, 59 años después de una empecinada y tenaz lucha contra la minería de níquel en la región que lo vio crecer, Izabal, recibe el Premio Goldman convencido de que la batalla por la Tierra es la más importante.

"Me siento contento, me siento igual, como líder de mi comunidad, porque yo sé qué por nuestra lucha pues es que llegamos", asegura este guía comunitario en una entrevista con Efe, en donde reconoce que las amenazas y las extorsiones contra su familia, una constante en su vida, no lograrán su objetivo: intimidarlo.