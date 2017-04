Toshiba pierde 4.537 millones de euros en cuentas no vistas por la auditoría

Toshiba decidió publicar hoy sus resultados financieros pese a no contar con el visto bueno de la auditoría, y tras retrasarlos en dos ocasiones debido a los problemas derivados de su unidad nuclear en Estados Unidos, Westinghouse Electric, que se declaró en quiebra el mes pasado.

El grupo tecnológico, energético y de infraestructuras registró en los nueve primeros meses del año fiscal nipón una facturación por ventas de 3,85 billones de yenes (32.808 millones de euros), un 4 por ciento interanual menos.

La devaluación de su rama de energía nuclear en EE.UU. ha derivado en la declaración en quiebra de esta empresa, y se debe al incremento de los costes laborales y de construcción de proyectos para construir nuevas centrales atómicas en Estados Unidos.

Además, la cúpula de esta filial habría ejercido presiones sobre sus empleados con el objetivo de minimizar sus pérdidas en la contabilidad, según su matriz nipona, que decidió retrasar sus resultados en dos ocasiones por este motivo con la intención verificar las cifras.

Toshiba considera que "no hay pruebas" de que dichas circunstancias afectaran a sus resultados y ha decidido publicarlos pese a no contar con el visto bueno de la auditoría y con la intención de "no perjudicar más a sus accionistas", explicó en su comunicado de hoy.

Un nuevo retraso en la presentación de sus resultados financieros habría conllevado la suspensión de la cotización en la Bolsa de Tokio de las acciones de Toshiba, que se encuentran actualmente bajo supervisión del organismo regulador, y que cerraron hoy con una caída del 2,7 por ciento.

Westinghouse Electric solicitó acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense a finales de marzo para poder así reorganizar su deuda, lo que a su vez limitará la parte de este saldo negativo que la matriz nipona se verá obligada a asumir.

Para mitigar su endeudamiento, el fabricante nipón se ha visto obligado a escindir su rama de chips de memoria -uno de los mayores fabricantes mundiales de este tipo de dispositivos- con vistas a vender una parte mayoritaria de sus participaciones y obtener así una inyección de liquidez.