Fabiola Rodríguez, mamá de los pequeños, detalló a Radio Monumental sobre los 40 minutos de dolor que pasó luego de que una fuerte tormenta sacudiera Misiones este fin de semana. Debajo de los escombros, con cara sonriente, los niños lograron ser rescatados en medio de fuertes vientos y una intensa lluvia.





"No llores papito y andá al baño le decía cuando comenzaba a llover, pero no me entendía, es muy chico. Luego, de manera sorpresiva, se desplomó el techo encima de él. Miramos y nos desesperamos, pensamos que perdimos a nuestros bebés. En un momento volvió el fuerte viento, y más cosas se caían encima de ellos. No escuchábamos sus llantos por la fuerte lluvia", detalló.





"Acá está la cabeza de mi hijo, grité. No podía moverse. Fue desesperante, solo pensaba en mis hijos. No lloraba, estaba consciente, pero solo miraba y estaba feliz. Mi nena tenía 5 días de nacida, solo vi que su papá le sacó de los escombros. Pensé que era solo su cuerpo, pero no, estaba con vida. Me pasaron a mi beba, y ahí ella empezó a llorar. Estaba completamente mojada mi bebé", precisó.





El doctor Amado Aquino, del Hospital Distrital, también confirmó esta buena noticia. Pese a los destrozos registrados en Misiones y a los desenlaces fatales que dejó el cambio climático en al menos tres compañías de este departamento, dos menores pudieron ser rescatados con vida de debajo de los escombros de lo que antes era la vivienda de su familia.





"Hoy dimos de alta a la niña que vino al mundo en este nosocomio mediante cesárea, al tercer día que nació le dimos de alta y luego, a días, ocurrió todo esto. Su casa se derrumbó por completo y los padres encontraron a la beba y a su hermano de dos años de edad debajo de los escombros, sonrientes", contó Aquino.





El profesional no desaprovechó la oportunidad de su relato en contacto con la prensa para mencionar que nunca antes Misiones había sido sometido por una tormenta de tan grande magnitud.





"Sus padres los encontraron debajo de los escombros, manchados con arena colorada, pensaron que era sangre, pero la pequeña solo registraba un hematoma, nada grave. Cuando empezó a llorar se dieron cuenta de que nada le pasó", dijo en contacto con la prensa este lunes.