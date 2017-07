Titular de Diputados pide que Contraloría investigue deudas

“Aparte del corte administrativo pedimos que el mismo sea un poco más profundo y que se vea totalmente el panorama de cómo estamos hoy acá en la Cámara de Diputados y qué tenemos que hacer para llegar hasta diciembre”, dijo Alliana.

El diputado comentó que no hay dinero para pagar a todos los contratados y que muchos contratos se van a rescindir. “Al menos yo tengo la ventaja de que todos los contratos vencen en junio, entonces voy a ir haciendo alguna depuración”, señaló.

Aseguró que no hay recursos suficientes para diciembre “y si nosotros seguimos a este ritmo no vamos a tener para pagar a los contratados el salario de diciembre ni tampoco el aguinaldo”. Comentó que mensualmente se venía gastando G. 400 millones en materia de bonificación y llamativamente en junio se gastaron G. 800 millones. Por su parte el ex vicepresidente, Amado Florentín dijo que no maneja la administración pero que normalmente hay deudas por falta de transferencia del Ministerio de Hacienda, pero desconoce los montos. Hoy regresa Velázquez de un viaje a EEUU.