Titular del Congreso irá hoy, pero exige el retiro del proyecto

“La postura de que retiren el proyecto de enmienda es innegociable. Vamos a proponer. Si eso no ocurre, nosotros posiblemente ya nos retiramos de la mesa de diálogo”, anunció, alegando que el retiro debe ser inmediato.

“No puede continuar. Es un atropello a la Constitución Nacional, hubo un joven muerto, el incendio de parte del edificio del Senado, un diputado que quedó gravemente herido y varias otras personas”, reclamó.

“La violencia generaron ellos cuando desconocieron al presidente del Congreso, cuando un senador tomó atribución de firmar resolución enviada a Diputados, cuando dispararon en la cara de un diputado y el presidente de un partido político. Cuando me fui a pedir explicaciones me mojaron con carros hidrantes, me dispararon a la altura de la cabeza. No impactaron en mi cuerpo, pero sí en un guardia. Ellos generaron la violencia, ellos atropellaron el partido, ellos mataron a un joven, ellos no protegieron la sede del Congreso”, dijo ofuscado. Sostuvo que Cartes tiene la forma de retirar el proyecto. “Ndovaléi ñañombotavy (no nos tomemos por tontos). Si el presidente decide, se retira”, sentenció el legislador.