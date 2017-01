Tío de Carolina pone música a trágico destino de la menor muerta a golpes

Tw @VirgilioCceres

"A los 14 años se cumplió su destino/ a garrotazo esa asesina le quitó la vida". Así reza parte de la canción compuesta en guaraní y castellano por don Marcos Giménez, tío de Carolina Marín, ultimada a golpes presuntamente por sus tutores en Vaquería, Departamento de Caaguazú, el año pasado. Dolor y repudio a los autores del crimen refleja la obra escrita por el tío, que finalmente dijo: "Ya ohóma Carolina".

Don Giménez tardó cuatro meses en componer la letra con la ayuda de familiares. Luego de cerrar la idea, toma la guitarra y acompañado de su esposa, doña Valentina Marín, deciden cantarla y grabar el momento para luego alzar en Youtube en busca de concienciación sobre la situación de criadazgo en Paraguay.

Los tíos de la adolescente asesinada a golpes por sus tutores –según la acusación– Ramona Melgarejo y su pareja, el militar retirado Tomás Ferreira Rojas, en cuya casa vivía Carolina, cuentan que el crimen violento sucedió aquel 20 de enero, un día miércoles, al mediodía. "Era Ramona su madre adoptiva, no había motivos para matarla de esa manera y su pareja, Tomás, por qué no la defendió. De verdad tiene coraje esta pareja, no han de existir otras personas como ellas", se lamenta el autor en la letra, que en parte va relatando la historia violenta que envolvió a la menor, abandonada por su madre y entregada en el seno familiar de la pareja, en Vaquería. "Esta canción dice de nuestro sufrimiento, de la tristeza que nunca terminará. Queremos que conozcan la historia para que nunca más haya otra Carolina", dijeron don Giménez y doña Valentina.

PEDIDO. Los tíos de la difunta niña pidieron que un grupo musical adopte la creación y grabe de manera profesional. Creen que mejorando aspectos técnicos se podrá tener un material que trascienda y haya más consciencia sobre el criadazgo. "Grabándose profesionalmente se podrá conocer más y prevenir actos de violencia contra los más débiles", consideró la pareja.

Los familiares de Carolina soñaron con que ella fuera una persona importante, ya que iba al seno familiar de una pareja que tenía dinero.

Creyeron que sus estudios se garantizaban, pero llevaba una vida de esclavitud, según sus allegados y pobladores de Vaquería, que fueron testigos de los maltratos sistemáticos que sufría la menor. Sin embargo, guardaban silencio, no denunciaron el caso ni comunicaron el hecho a familiares, por temor a la tutora, de quien dicen que era considerada influyente y muy prepotente.