Basada en la novela homónima de Margaret Atwood, "The Handmaid's Tale" desembarcará en abril con un elenco liderado por Elisabeth Moss ("Mad Men"), Joseph Fiennes ("Shakespeare in Love") y Alexis Bledel ("Gilmore Girls") para narrar la turbia historia de una sociedad futura dirigida por un régimen fundamentalista en el que las mujeres sólo son consideradas como organismos para procrear.

"Tú dices que es oscura, pero todo lo que está representado en la serie lo presenciamos en nuestro planeta hoy (...) porque lidiamos con el fundamentalismo", dijo a Efe Joseph Fiennes.

El intérprete británico apuntó que "The Handmaid's Tale" es una serie "inteligente" y que puede ser entendida como "un cuento con moraleja" sobre lo que puede pasar si la sociedad se "duerme" a la hora de ver y vigilar hacia dónde va el mundo en cuestiones políticas.

"No desconectes por tu cómodo y materialista mundo porque movimientos como el de Gilead (la dictadura de la serie) pueden desde luego llegar. Los regímenes totalitarios y dictatoriales llegan muy rápido. Es una serie oscura, pero es una conversación oscura que debemos tener", añadió.

El actor dará vida al Comandante, un personaje que representa "la fuerza corrupta del poder", de aquellos que "desconectan" del resto del mundo cuando llegan a la cima como, según dijo el actor en una referencia implícita a Donald Trump, los que hablan de manera despectiva de las mujeres, no desvelan su declaración de impuestos o desconfían de los servicios de inteligencia de su país.

Entonces, ¿Trump podría ser un personaje de "The Handmaid's Tale"? "Oh, quizá, no sé", respondió entre risas Fiennes acerca del presidente electo de Estados Unidos.

Otra serie de Hulu que explora aspectos controvertidos de la sociedad es "The Path", el show protagonizado por Aaron Paul ("Breaking Bad"), Michelle Monaghan ("Source Code") y Hugh Dancy ("Hannibal") acerca de los seguidores de un sombrío movimiento religioso y que desvelará su segunda temporada a finales de enero.

"La gente quiere que sus preguntas sean respondidas y muchas de estas creencias proporcionan esas respuestas. Qué bonita idea unirse a algo y decir 'Ah, eso es todo'", dijo a Efe Aaron Paul, quien opinó que muchas religiones quieren ser un ejemplo moral para sus creyentes mientras que "The Path" bucea en qué pasa si el líder de uno de esos movimientos encierra "oscuros secretos".

Tras distanciarse de Eddie (Aaron Paul), Sarah (Michelle Monaghan) se convierte en una líder del culto que, según la actriz, tendrá "más poder" en la segunda temporada e intentará que el movimiento "siga adelante".

A la hora de buscar inspiración para su personaje, Monaghan argumentó que "todos tenemos un sistema de creencias", más allá de qué clase de fe sea (o aunque no sea ninguna), y señaló que trató de aplicar esa "convicción" y esa "dedicación" a la hora de "preservar algo" como una herramienta útil para su interpretación.

Hugh Dancy, que encarna al carismático líder del movimiento religioso, adelantó que su rol tratará en los nuevos capítulos de "expandir y hacer crecer" su base de fieles, aunque también tenga que "cuestionarse sus creencias".

Además opinó que el show es especialmente relevante porque en la sociedad actual hay una sensación en el aire de "incertidumbre" y "miedo".

Entre otras producciones televisivas, Hulu emitirá también este año las nuevas temporadas de las comedias "Casual" y "The Mindy Project" y estrenará además la serie "Harlots".