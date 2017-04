"The Fate of the Furious", a seguir la estela de sus predecesoras en taquilla

Los Ángeles (EE.UU.), 13 abr (EFE).- "The Fate of the Furious", la octava entrega de la saga automovilística de acción y persecuciones imposibles, llega este fin de semana a la taquilla estadounidense dispuesta a seguir la estela de sus predecesoras, que recaudaron en total cerca de 4.000 millones de dólares en todo el mundo.









