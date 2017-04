"The Fate of the Furious", récord de taquilla mundial en su estreno

Madrid, 17 abr (EFE).- La película "The Fate of the Furious", octava entrega de la célebre saga automovilística, protagonizó este fin de semana un estreno tan fulgurante que le ha reportado el récord mundial de taquilla que previamente ostentara "Star Wars: The Force Awakens".









