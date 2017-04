"The Fate of the Furious" no encuentra rival en taquilla

Los Ángeles (EE.UU.), 24 abr (EFE).- "The Fate of the Furious" se mantuvo fácilmente en lo más alto de la taquilla estadounidense por segunda semana consecutiva, con unos ingresos de 38,7 millones de dólares, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.









