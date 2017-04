"The Circle" y "How to be a Latin Lover", nuevas opciones en la cartelera

Los Ángeles (EE.UU.), 27 abr (EFE).- El thriller "The Circle" y la comedia "How to be a Latin Lover" son las principales novedades en la cartelera estadounidense para el fin de semana.









