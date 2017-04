"The Boss Baby" resiste en lo más alto de la taquilla de EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), 10 abr (EFE).- La película infantil "The Boss Baby" se situó por segundo fin de semana consecutivo como la cinta más taquillera en Estados Unidos y resistió el empuje de nuevos lanzamientos como "Smurfs: The Lost Village" y "Going in Style".









