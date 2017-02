Olimpia ya se encuentra con plantel completo en Guayaquil, Ecuador, para su debut en Copa Libertadores de América, mañana, ante Independiente Del Valle, desde las 21.00 por la ida de la segunda fase.

Tras su arribo en suelo ecuatoriano ayer, el DT uruguayo Pablo Repetto habló con los medios de ese país y se refirió al choque ante su ex equipo. “Tenemos la obligación de ganar, por historia, no les voy a contar toda la historia de Olimpia, es un grande de América, no solo de Paraguay”, comentó el charrúa.