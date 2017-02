Sondeo muestra que el 64% rechaza otro mandato de Evo

El 64% de los ciudadanos bolivianos están en contra de que el presidente, Evo Morales, vuelva a postularse en 2019 tras perder un referéndum en febrero de 2016 para modificar la Constitución y habilitar su candidatura presidencial, según una encuesta de la empresa Mercados y Muestras.

El estudio, difundido ayer por el diario Página Siete, se basa en 800 entrevistas realizadas entre el 14 y el 17 de enero en las 9 capitales departamentales, El Alto y ciudades intermedias, y cuenta con 95% de confianza y un margen de error de ± 3,47%.

Morales, su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales afines promovieron un referéndum para el 21 de febrero del año pasado para modificar la Constitución, que limita los mandatos presidenciales consecutivos a dos, y habilitar así la candidatura de 2019. Tras perder el referéndum por 2 puntos y medio y casi un año de incertidumbre, un Congreso del MAS en diciembre aprobó buscar una nueva postulación del presidente a través de vías constitucionales y legales como la renuncia de Morales antes de terminar el mandato, otro referéndum o una consulta al Tribunal Constitucional. El 52% de los encuestados no están de acuerdo con la candidatura por el resultado del referéndum y el respeto a la Constitución, mientras que otro 12% desaprueba la estrategia de repostulación por otros motivos. La encuesta también pregunta por la intención de voto, y Morales sigue siendo el candidato favorito en primera vuelta (31% de la muestra le votaría).

No obstante, el estudio prevé que habría segunda vuelta –algo que sucede cuando el más votado no llega al 50% de los votos o al 40% con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo–, y en este caso Morales perdería contra el ex presidente Carlos Mesa, aunque se impondría a cualquier otro candidato. La encuesta también pregunta por la candidatura a la vicepresidencia, que el actual vicepresidente, Álvaro García Linera, dejó vacante en diciembre al anunciar que no acompañaría a Morales si logra habilitarse para 2019.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aparece con solo 10% que opina que sería el mejor candidato, seguido del ex presidente y embajador ante La Haya Eduardo Rodríguez Veltzé (9%); la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño (8%); o el ex canciller David Choquehuanca (8%).