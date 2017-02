Somos más de lo que pensamos

Con frecuencia en la radio o en conversaciones he preguntado sobre lo que les gustaría hacer en la situación en que vivimos.

Y las respuestas se refieren a borrar la corrupción, alimentación sana para tantos niños que no comen bien, medicamentos y atención sanitaria para todos, una Justicia que no se venda ni si compre, no robar al Estado, una policía que no cobre coimas, sueldo mínimo absolutamente con IPS y jubilación para las ocho horas de trabajo, pasar a un lado los dos partidos tradicionales que tanto mal nos están causando, estamos hartos, otro tipo de políticos, recobrar la tierra para los campesinos…