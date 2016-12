"Sing" y "Passengers" tratarán de arrebatar el liderato a "Rogue One" en EE.UU.

Esta cinta dirigida al público infantil narra el intento del koala Buster Moon de organizar el concurso de canto más importante del mundo.

Con el aliciente de unir a Jennifer Lawrence y Chris Pratt, dos de las estrellas más populares del momento, se presenta "Passengers", el filme de ciencia-ficción del realizador Morten Tyldum ("The Imitation Game", 2014).

Lawrence y Pratt son dos pasajeros en cápsulas de hibernación de una nave espacial, rumbo a un planeta en busca de una vida mejor, que despiertan 90 años antes de lo previsto.

También desembarcará en los cines "Assassin's Creed", la adaptación a la gran pantalla del videojuego homónimo que protagonizan Michael Fassbender y Marion Cotillard.

Dirigido por Justin Kurzel ("Macbeth", 2015), "Assassin's Creed" narra cómo Callum Lynch (Fassbender) viaja a través de sus recuerdos hasta conectar con su antepasado Aguilar en la España de La Inquisición en el siglo XV.

Bryan Cranston y James Franco componen la pareja humorística de "Why Him?", del cineasta John Hamburg ("Along Came Polly", 2004).

La cinta gira en torno al choque cultural de un padre sobreprotector (Cranston) y el novio (Franco) de su hija, un joven y extravagante millonario de Silicon Valley.

El realizador español J.A. Bayona ("The Impossible", 2012) se adentra en el mundo de la fantasía con "A Monster Calls", para la que reclutó a los actores Sigourney Weaver, Felicity Jones y Liam Neeson.

Un niño de 12 años, que afronta la enfermedad de su madre y sobrelleva los abusos que recibe en la escuela, encuentra un improbable aliado en un monstruo que aparece cada noche en la ventana de su habitación.

En los estrenos limitados de este fin de semana aparecen "Patriots Day", "Silence" de Martin Scorsese, y "Julieta" del español Pedro Almodóvar.

Peter Berg ("Collateral", 2004) aborda en "Patriots Day", de la mano de los actores Mark Wahlberg, Michelle Monaghan y J.K. Simmons, el atentado ocurrido en la maratón de Boston de 2013.

El filme retrata el ataque terrorista sucedido en esa carrera, en el que murieron tres personas y 260 resultaron heridas, y la posterior búsqueda y captura de los responsables.

Tras "The Wolf of Wall Street" (2013), el prestigioso director Martin Scorsese regresa a los cines con "Silence", que cuenta en su reparto con Andrew Garfield y Liam Neeson.

"Silence" cuenta la historia del jesuita portugués Sebastian Rodrigues (Andrew Garfield), enviado al Japón del siglo XVII para averiguar qué ocurrió con su mentor, el padre Ferreira (Liam Neeson), un cura que renunció a su fe por las torturas recibidas por los japoneses, cuyo objetivo era neutralizar a toda costa la expansión del cristianismo en su territorio.

Por último, el realizador español Pedro Almodóvar presenta su última propuesta, "Julieta", cuyo reparto está liderado por Emma Suárez y Adriana Ugarte.

Basada en varios relatos de la canadiense Alice Munro, "Julieta" retoma el habitual universo femenino y dramático de Almodóvar y se centra en una misma mujer, interpretada por dos actrices diferentes, en un periodo de 30 años desde 1985 a 2015.