Sindicato denuncia que el Gobierno deja caer la Copaco

Señaló a la telefónica móvil Vox como víctima de abandono y mal manejo. “Con esto solo se hace crecer y fortalecer a las empresas multinacionales”, aseveró.

El dirigente sindical apuntó que hace mucho que vienen denunciando mala administración y la falta de nuevas inversiones no solo para brindar mejores servicios, sino ofrecer nuevos

“Copaco podía haber estado bien arriba y ser altamente rentable, pero este Gobierno solo privilegió a las multinacionales”, enfatizó.

PLAN.Por otra parte, señaló que el director de Empresas Públicas, Elio Brizuela, les dijo recientemente que está aprobado el presupuesto de 500 mil dólares para desarrollar un plan piloto con la tecnología Gpon de fibra óptica.

Precisó que el objetivo es instalar cien mil líneas con la fibra óptica y este plan se implementará primero en el contrry Club Paraná de Ciudad del Este, en Villa Rica y las centrales de Ciudad Nueva y Villa Morra de Asunción.

Consultado sobre la situación financiera de la telefónica, que en los últimos años solo conoce de resultados negativos, Medina sostuvo que no es precisamente brillante. “Los problemas que tenemos complican mucho y se cubren las cuentas. Sin inversión no se puede crecer ni competir”, lamentó.

Añadió que el futuro de la empresa es incierto si no llegan las inyecciones necesarias. “Tenemos que trabajar para que no caigan más los servicios, bajar los precios. Creo que con sesenta millones de dólares la Copaco puede hacer una majestuosa infraestructura competitiva. A lo mejor no vamos a ser el número uno, pero vamos a estar bien arriba”, recalcó.

En cuanto a la superpoblación de funcionarios, el titular de Sinattel apuntó que se ha reducido considerablemente teniendo en cuenta que de más de 5.400 bajaron a 3.850 en la actualidad. Dijo que se debe hacer también la salvedad de que ahora la empresa tiene más servicios y está teniendo fuga de técnicos de calidad al sector privado.