Sin tekoha no hay teko

Me ha hecho pensar mucho esta frase leída en guaraní rape del P. Bartomeu Meliá SJ.

Me he interiorizado en el mundo interno y externo del guaraní y me golpea el habérsele privado en sus palabras de “ñande retoha”. Modernamente a la mayoría de ellos los han dejado como el pez sin el agua, mendigando cómo sobrevivir por Asunción.