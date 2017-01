Siguen los motines en las cárceles brasileñas

Al menos un preso murió en otro enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes en una prisión del noreste de Brasil, informaron ayer las autoridades, en un nuevo episodio de una saga de violencia carcelaria que ha causado la muerte de 140 reclusos en menos de 3 semanas.

Presos de la cárcel Caico en el estado de Río Grande do Norte lucharon, quemaron colchones y rompieron parte del techo de una de las unidades de la penitenciaría antes de ser controlados por los guardias, dijo un portavoz de la secretaría de seguridad local. Cinco reclusos resultaron heridos. Cientos de prisioneros también se enfrentaban ayer dentro de otra cárcel de Río Grande do Norte, en la que esta semana fueron asesinados otros 26 reclusos a manos de miembros de bandas narcotraficantes rivales, mostraron imágenes de televisión. La policía disparaba balas de goma y lanzaba gases lacrimógenos en la prisión de Alcacuz en el noreste brasileño, mientras helicópteros sobrevolaban el lugar. Los presos montaron barricadas, mientras lanzaban palos y piedras. Algunos policías al parecer disparaban balas de plomo desde una torre de control, aunque no había reportes inmediatos de muertos o heridos. Brasil vive una ola de enfrentamientos letales entre bandas de narcotraficantes en las cárceles del norte y noreste del país desde que comenzó el año. Al menos 140 prisioneros murieron, muchos decapitados o mutilados. Reuters