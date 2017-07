Sigue sin dictamen ley de financiamiento

Pese a esto, el presidente de la Cámara, Pedro Alliana, no aseguró que las comisiones dictaminen sobre los proyectos de ley, puesto que de hecho no se han constituido. Dijo que deben empezar a funcionar desde esta semana.

Al retraso de la integración de las comisiones, que también afecta la posición de disidentes que no van a integrarlas, Alliana respondió diciendo que si bien esa posición es responsabilidad de cada legislador “no podemos seguir esperando a saber si ellos quieren o no trabajar en comisiones, porque tenemos que dictaminar los proyectos que no pueden ser tratados desde hace tres sesiones”.