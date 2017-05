“Siempre quieren a nuestro entrenador”

El presidente de Guaraní, Juan Alberto Acosta, dijo a Fútbol a lo Grande, por la 1080 AM, que la directiva del Olimpia está detrás del técnico aurinegro, Daniel Garnero. “Le llamaron cuando estaba conmigo y me mostró quién le estaba llamando. Ellos (en Olimpia) lo niegan, pero no hay problema, que se sientan tranquilos negándolo”.









